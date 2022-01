Messico: Paese resta fermo nell'Indice di percezione della corruzione di Transparency International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico resta fermo dell'Indice di percezione della corruzione (Cpi), relativo al 2021, pubblicato dall’organizzazione non governativa Transparency International. La graduatoria classifica i Paesi in una scala da zero, cioè gravemente corrotti, a cento, ovvero molto “puliti”. Con un punteggio di 31, si legge, il Messico non è riuscito ad aumentare il proprio punteggio rispetto allo scorso anno. Nonostante la forte retorica anticorruzione del presidente, i principali casi di corruzione nel Paese sono rimasti impuniti. La mancanza di beni recuperati e il numero crescente di scandali che coinvolgono stretti collaboratori del presidente spiegano in parte il risultato del Messico. Inoltre, vi sono state critiche recenti sull'uso politico ed elettorale della Procura generale – che, nonostante la sua autonomia formale, non è percepita come indipendente. (segue) (Mec)