Cipro-Egitto: telefonata tra ministri degli Esteri su agenda strategica bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi passi dell'agenda strategica bilaterale e lo stretto coordinamento tra Cipro ed Egitto sulle questioni regionali sono stati discussi in una telefonata tra il ministro degli Esteri cipriota Ioannis Kasoulides e il suo omologo egiziano Sameh Shoukry. Lo ha reso noto il ministero degli Affari esteri cipriota. In un tweet il dicastero ha descritto la conversazione telefonica "molto calorosa" tra i due ministri in cui sono stati discussi "i prossimi passi nell'agenda strategica bilaterale e uno stretto coordinamento Cipro-Egitto su questioni regionali anche trilaterali nella piattaforma con la Grecia". (Gra)