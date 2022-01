Iran-Francia: Parigi, inaccettabile condanna cittadino francese per "spionaggio" e "propaganda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia definisce "inaccettabile" la condanna a otto anni e a otto mesi per "spionaggio e "propaganda" decisa dall'Iran nei confronti del suo concittadino Benjamin Briere. Lo ha affermato una portavoce del ministero degli Esteri di Parigi. Briere è stato arrestato "mentre effettuava un soggiorno turistico in Iran", ha spiegato il Quai d'Orsay. "La nostra ambasciata mantiene dei contatti regolari con lui in nome della protezione consolare prevista dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile del 1963", ha spiegato la portavoce sottolineando che l'ultima visita consolare è avvenuta il 17 gennaio. (Frp)