Sociale: Rollo-Rago, in Municipio XV sì alla consulta del volontariato nel nostro territorio

- "Quello del volontariato e dell'assistenza nel campo dei servizi sociali, della protezione civile e della sanità, come anche delle attività educative e di catechesi, di impegno per l'ambiente, lo sport, la raccolta di sangue e il supporto per l'organizzazione di iniziative culturali e ricreative, sono tutti temi che questa maggioranza, subito dopo l'insediamento, ha immediatamente ripreso e su cui intendiamo lavorare senza perdere un giorno per procedere in un percorso inclusivo e concreto". Così in una nota congiunta l'assessora alle Politiche sociali del Municipio XV, Agnese Rollo, e il presidente della Commissione, Alfonso Rago. "Nel nostro Municipio, così eterogeneo ed esteso, le necessità e i bisogni sociali, culturali e civili, vengono supportati e sopperiti da tutte quelle associazioni che senza scopo di lucro e solo per solidarietà, lavorano in maniera coordinata con le istituzioni, partecipando attivamente alla vita collettiva", spiegano. (segue) (Com)