Sociale: Rollo-Rago, in Municipio XV sì alla consulta del volontariato nel nostro territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È per questo che, dopo che ad ottobre di due anni fa è stata votata favorevolmente la proposta di istituzione della Consulta delle associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale del Municipio XV e dopo cinque mesi è stato istituito l'Albo delle associazioni, movimenti e organizzazioni di volontariato del territorio, oggi abbiamo presentato una nuova proposta di risoluzione proprio sul tema. Con questo documento, che impegna il presidente, Daniele Torquati e il Municipio XV all'istituzione della Consulta delle Associazioni di volontariato, di Promozione Sociale e Onlus, intendiamo lavorare affinché la realtà del volontariato territoriale possa finalmente fondarsi su basi solide, a tutela dei più fragili ma anche a garanzia del nostro territorio. L'istituzione della Consulta del Volontariato del Municipio XV, quale organismo democratico di partecipazione, identità, autonomia e rappresentanza delle differenti realtà territoriali, rappresenta per noi e tutti i cittadini un passo avanti verso una nuova solidarietà condivisa e partecipata ma anche una nuova progettualità di iniziative e attività a favore della comunità e dei meno abbienti. Tra i primi quindici documenti protocollati di questa consiliatura c'era appunto anche la richiesta di attivazione della Consulta: oggi è stato fatto un altro passo in avanti, continueremo a lavorare con responsabilità e a tutela di uno dei beni più preziosi del nostro territorio, il volontariato", concludono. (Com)