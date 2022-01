Roma: Santori (Lega), vicinanza ad agente polizia locale aggredita, Gualtieri tuteli Corpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo massima vicinanza all'agente della polizia locale del gruppo Monte Mario, aggredita e minacciata con un taglierino puntato alla gola da un malvivente che voleva impossessarsi della sua pistola al rientro dal servizio di pattuglia insieme al collega". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori. "Se gli agenti stessi sono a rischio, e dunque a rischio molto maggiore sono i cittadini, è evidente che esiste a Roma un problema di sicurezza nelle zone periferiche, soprattutto nelle ore notturne, che non deve essere sottovalutato dal sindaco Gualtieri che ha la delega a questo settore - aggiunge -. Troppe e troppo frequenti le aggressioni nel totale silenzio del primo cittadino, dal quale ci attendiamo una maggiore attenzione per il corpo della polizia locale, spesso mandato allo sbaraglio, senza garanzie né il giusto equipaggiamento per i servizi che è chiamato a svolgere. Mentre in bilancio per il 2022 la maggioranza di centrosinistra si appresta ad approvare una diminuzione dei fondi per la polizia locale di Roma Capitale pari all'8 per cento rispetto al rendiconto 2021, il sottosegretario della Lega al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, ha già annunciato un percorso che porterà all'uso del taser per 1.500 agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza, come previsto dal Decreto sicurezza uno di Matteo Salvini: il passo successivo sarà dedicato alle Polizie Locali", conclude Santori.(Rer)