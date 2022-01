Usa-Regno Unito: colloquio Blinken-Truss, focus su Ucraina, Cina e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologa britannica, Elizabeth Truss, per fare il punto sull'impegno nella "deterrenza" nei confronti della Russia a causa delle sue "preoccupanti" attività militari nei pressi dell'Ucraina. E' quanto riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa, secondo cui Washington e Londra si stanno coordinando insieme alla Nato ed agli alleati europei "per incoraggiare la Russia a ridurre le tensione ed impegnarsi sulla strada della diplomazia". Altri argomenti di confronto, aggiunge la nota, sono stati il coordinamento contro "la coercizione economica" della Cina e "come raggiungere conclusioni di successo" nei colloqui con l'Iran sul ritorno reciproco all'attuazione del piano d'azione congiunto sul nucleare.(Res)