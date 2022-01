Burkina Faso: Bachelet ai militari, garantire stato di diritto e liberare Kaboré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha condannato con fermezza la presa del potere con la forza attuata dai militari in Burkina Faso. In una nota ufficiale pubblicata oggi, Bachelet ricorda la sua visita nel Paese saheliano, lo scorso novembre, durante la quale aveva "sottolineato l'importanza di preservare le conquiste democratiche e dei diritti umani conquistate a fatica nel Paese, prendendo atto in particolare delle pacifiche elezioni legislative e presidenziali tenutesi nel 2020". Su queste basi, l'alto funzionario Onu chiede ai militari "di rilasciare immediatamente il presidente Roch Marc Christian Kaboré e altri funzionari di alto livello che sono detenuti", chiedendo inoltre "un rapido ritorno all'ordine costituzionale". Durante la visita dell'Alto Commissario - prosegue la nota - le Nazioni Unite hanno "osservato una crescente frustrazione e impazienza per il deterioramento della situazione della sicurezza in Burkina Faso, per gli attacchi sempre più violenti da parte di gruppi armati non statali e altri attori violenti nella regione del Sahel, e per la risposta delle autorità". Di fronte alle minacce alla sicurezza e alle enormi sfide umanitarie che il Paese deve affrontare - prosegue Bachelet - è più importante che mai garantire il pieno rispetto dello stato di diritto, dell'ordine costituzionale e degli obblighi del paese ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani. È fondamentale che lo spazio democratico sia protetto efficacemente, per garantire che le persone siano in grado di esprimere le proprie lamentele e aspirazioni e partecipare a un dialogo significativo per lavorare per affrontare le numerose crisi nel Paese. In conclusione, Bachelet assicura che la situazione dei diritti umani nel Paese continuerà ad essere monitorata.(Com)