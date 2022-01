Paesi Bassi: ministro Salute, coronavirus è ancora una minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus è ancora una minaccia per la salute pubblica nei Paesi Bassi, come ha affermato il ministro della Salute olandese, Ernst Kuipers, rilevando come il numero di contagi a livello nazionale sia ancora troppo alto. "Non è un'influenza", ha aggiunto Kuipers, rigettando la similitudine fra gli effetti del Covid-19 e quelli delle influenze stagionali. Nei Paesi Bassi sono stati registrati oltre 54 mila nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, segnando un progressivo incremento medio nel corso della settimana.(Beb)