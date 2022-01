Thailandia-Arabia Saudita: premier Prayuth incontra principe ereditario, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Thailandia, Prayuth Chan-ocha, ha incontrato oggi il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman, durante la sua visita di due giorni nel Regno. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”. Durante l’incontro il principe ereditario e il premier thailandese si sono scambiati opinioni e hanno parlato delle diverse modalità di cooperazione per raggiungere interessi comuni. Al suo arrivo a Riad, il premier Prayuth è stato accolto all'aeroporto internazionale dal vice governatore della città, il principe Mohammed bin Abdulrahman bin Abdul Aziz. Secondo la fonte, il premier Prayuth si è recato nel Regno su invito di Mohammed bin Salman, che è stato a sua volta invitato a recarsi in visita in Thailandia.(Res)