Imprese: Commissione Ue, sì ad acquisizione azienda rivestimenti in smalto Ferro da Prince

- La Commissione europea ha approvato la proposta di acquisizione di Ferro da parte di Prince, entrambi attivi nella produzione di prodotti chimici a base minerale e additivi e di prodotti industriali. La Commissione ha evidenziato che l'approvazione è subordinata al pieno rispetto degli impegni offerti da Prince. Prince e Ferro sono entrambi produttori e fornitori di rivestimenti in smalto porcellanato e rivestimenti in vetro nello Spazio economico europeo (See). La Commissione ha esaminato i timori che facevano pensare che l'acquisizione avrebbe ridotto significativamente il livello di concorrenza nella produzione e nella fornitura di rivestimenti in smalto porcellanato e rivestimenti in vetro all'interno del See. L'indagine di mercato ha rivelato che l'operazione avrebbe diminuito il numero di fornitori sul mercato lasciando una scelta insufficiente per i clienti. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'operazione, come originariamente notificata, avrebbe sollevato problemi di concorrenza. (segue) (Beb)