Imprese: Commissione Ue, sì ad acquisizione azienda rivestimenti in smalto Ferro da Prince (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per alleviare queste preoccupazioni e preservare la concorrenza sul mercato, Prince ha offerto di cedere le attività europee di smalto porcellanato e rivestimenti in vetro di Prince, compresi gli impianti di produzione di Bruges, Belgio, e Cambiago, Italia, dove vengono prodotti tutti i rivestimenti di smalto porcellanato e i rivestimenti in vetro di Prince (eccetto i concentrati di coloranti foreth) per la fornitura nel See. Prince ha offerto anche di trasferire la sua unità di produzione di concentrati di coloranti situata a Fenton, Regno Unito, al suo impianto di produzione di Bruges. Questi impegni eliminano completamente le sovrapposizioni esistenti tra le attività di Prince e Ferro nei mercati in cui la Commissione aveva individuato problemi di concorrenza. La Commissione ha pertanto concluso che l'operazione, così come modificata dagli impegni, non solleverebbe più problemi di concorrenza. La decisione è subordinata al pieno rispetto degli impegni. (Beb)