Libia: console d’Italia Batori conclude missione di tre giorni a Tobruk (2)

- Secondo quanto si apprende, durante l’incontro tra Batori e il sindaco Al Khattabiah, è stato fatto il punto sulle molteplici iniziative di partenariato tra la municipalità di Tobruk e gli enti locali italiani, tra cui quelle nell'ambito di vari programmi finanziati sia dal governo italiano che dall'Ue. Durante il colloquio i due hanno anche di scusso di come espandere e rendere più concreta la cooperazione. Da parte sua, il sindaco di Tobruk ha chiesto aggiornamenti sullo stato del progetto per la costruzione del primo lotto dell'autostrada costiera da Imsaad e Al Marj. Nei vari incontri avvenuti durante la missione, Batori ha valorizzato la prossima apertura del servizio di visti al consolato prevista per il prossimo aprile. La visita è stata organizzata con il sostegno del console onorario d’Italia Husseyin Mabruk. (Lit)