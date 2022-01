Emilia Romagna: Lori, primo passo per candidatura Unesco Appennino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un primo passo importante per una candidatura di grande valore ambientale, oltre che storico e culturale. Siamo orgogliosi che tra tanti, il nostro territorio sia stato scelto per rappresentare l'Italia. La conferma che le aree carsiche gessose dell'Appennino emiliano-romagnolo sono un unicum che credo meriti un riconoscimento così prestigioso come quello Unesco". Lo ha detto l'assessore regionale alla Montagna, parchi, forestazione, programmazione territoriale e paesaggistica Barbara Lori che ha commentato la notizia che il Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'Unesco ha deliberato come candidatura italiana alla Lista del Patrimonio Mondiale per il 2023 il "Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell'Appennino Settentrionale. (Ren)