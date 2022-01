Ucraina: Macron, europei e alleati sono uniti, raggruppati e coordinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinnanzi alla crisi ucraina i Paesi europei e i loro alleati sono "uniti, raggruppati, coordinati". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza stampa tenuta a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo siamo come "Paesi membri dell'Unione europea" e "come alleati" nella Nato ha detto Macron. Il presidente ha poi riaffermato al "solidarietà" nei confronti dell'Ucraina. Il presidente francese ha poi sottolineato l'importanza di "non abbandonare mai" il dialogo con la Russia che deve essere "esigente". (Frp)