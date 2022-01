Quirinale: molte schede bianche, consensi per Maddalena, Mattarella, Bersani e Manconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora molte le schede bianche mentre è in corso lo spoglio della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Tra i nomi che stanno ottenendo consensi, quelli di Paolo Maddalena, Sergio Mattarella, Pier Luigi Bersani, Ettore Rosato, Luigi Manconi, Mario Segni, Roberto Cassinelli, Giancarlo Giorgetti, Marta Cartabia, Gianni Letta, Pier Ferdinando Casini e Giuseppe Moles. Tra i non politici: Alberto Angela, Alessandro Barbero, Claudio Baglioni e Nicola Gratteri.(Rin)