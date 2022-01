Campidoglio: al voto gli emendamenti al bilancio 2022-2024, prevista approvazione nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 550 i documenti, tra subemedamenti ed emendamenti, presentati in Assemblea capitolina quali correttivi al bilancio di previsione 2022-2024 del Campidoglio. Di questi sono stati ritenuti ammissibili dagli uffici 495, a cui si aggiunge il maxiemendamento di giunta. Sono già stati analizzati e votati 1.406 ordini del giorno. La discussione degli emendamenti in Aula Giulio Cesare è iniziata intorno alle 18:30 e l'approvazione del previsionale è prevista nella notte, alle prime ore del mattino di domani. L'Assemblea capitolina sta discutendo da diversi giorni, con sedute fiume, il primo bilancio dell'era di governo di Roberto Gualtieri. Al vaglio del consiglio capitolino nelle prossime ore ci sarà il maxiemendamento di giunta, una manovra da circa 500 milioni di euro sul previsionale iniziale. Con l’atto si recuperano 52 milioni di euro dalla riconciliazione delle partite debiti-crediti, attraverso la gestione commissariale dell’ente. Si programma, a seguito di una revisione e riordino della spesa complessiva del bilancio, un incremento sulla spesa corrente pari a 67,5 milioni di euro che vengono ripartiti tra Campidoglio e Municipi per il 2022. Sul capitolo degli investimenti, invece, la voce di bilancio passa da 1,4 a 1,8 miliardi circa, grazie a circa 400 milioni di Fondo pluriennale vincolato. (Rer)