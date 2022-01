Quirinale: Toti, non banale ricoprire ruolo Draghi se dovesse cambiare mestiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Mario Draghi "può fare qualsiasi cosa: è uomo di talento, di capacità, di reputazione altissima". Lo ha detto il cofondatore di Coraggio Italia e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, in occasione della seconda giornata di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica. Ora, ha aggiunto, "sta facendo il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana, una delle otto potenze del mondo. Non è esattamente un'occupazione che si fa con la mano sinistra, né un ruolo che si ricopre così facilmente se lui dovesse cambiare mestiere". Quindi, ha concluso, "io non escludo niente ma è chiaro che se dovessimo trovare una mediazione sul nome di Draghi il piatto forte diventerebbe il proseguo della legislatura, un nuovo accordo di governo ed eventualmente la sua composizione con un nuovo presidente del Consiglio. Tutte cose che non sono banali".(Rin)