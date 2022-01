Lituania: il governo punta a vendere l'ex centro di detenzione della Cia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Lituania si prepara a mettere in vendita un ex centro di detenzione della Cia, situato poco fuori dalla capitale Vilnius, dove i sospetti terroristi venivano portati segretamente per essere interrogati e torturati. Secondo quanto scrive il quotidiano britannico "The Guardian", l'Agenzia del governo lituano incaricata della gestione degli asset inutilizzati dello Stato ha fatto sapere che l'ex prigione, nota come Progetto numero 2 o Detention Site Violet, verrà presto messa in vendita ad un prezzo ancora non specificato. L'ex centro di detenzione in Lituania ha fatto parte anche del programma statunitense delle "extraordinary rendition", tra il 2005 ed il 2006, nell'ambito del quale sospetti militanti islamisti attivi nei conflitti in Afghanistan e Iraq sono stati imprigionati fuori dagli Usa dopo la loro cattura. Secondo quanto scrive "The Guardian", il governo di Vilnius non intende trasformare l'ex centro di detenzione della Cia in un museo nonostante una delle destinazioni turistiche principali della Lituania sia oggi l'ex prigione del Kgb nel centro della capitale. All'inizio di gennaio è emerso inoltre che il governo lituano ha pagato 100 mila euro a Abu Zubaydah, accusato di essere un membro di alto livello di al Qaeda, come compensazione per i trattamenti subiti nell'ex centro di detenzione in Lituania. Nel 2018, infatti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ordinato al governo di Vilnius di risarcire Zubaydah per violazione del divieto di tortura.(Sts)