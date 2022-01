Albania: ministro Difesa kosovaro, lavori in base di Kucova attestano impegno nella Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La modernizzazione della base aerea di Kucova, per renderla pronta all'utilizzo da parte della Nato, è un "forte indicatore" dell'impegno nei confronti degli Stati Uniti e dell'Alleanza atlantica. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa kosovaro, Armend Mehaj, commentando i lavori avviati nella base aerea in Albania. "Il chiaro orientamento euro-atlantico della nazione e dei nostri Paesi verso la Nato conferma la piena fiducia costruita naturalmente tra noi ed il nostro insostituibile alleato, gli Stati Uniti d'America", ha affermato Mehaj scrivendo sui social network. Secondo il ministro kosovaro, "insieme agli Usa ed alla Nato siamo più forti contro tutti quelli che minacciano e mettono in pericolo i valori occidentali della pace e della democrazia ovunque nel mondo". (segue) (Alt)