Albania: ministro Difesa kosovaro, lavori in base di Kucova attestano impegno nella Nato (4)

- Lo scorso 20 dicembre un gruppo di abitanti del paese di Morave, in Albania, hanno protestato contro il ministero della Difesa di Tirana criticando il prezzo concordato per l'esproprio dei loro terreni e delle loro case al fine di costruire la nuova base aerea della Nato. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Albanian Daily News", i residenti non sarebbero d'accordo con la cifra pattuita in 2.300.000 lek (circa 19 mila euro) ogni mille metri quadrati, sostenendo che il prezzo dell'esproprio dovrebbe essere 10 volte maggiore. Quella andata in scena a dicembre è la seconda protesta dei residenti dell'area contro i piani per la costruzione della nuova base aerea. (Alt)