Speciale energia: Kosovo, premier Kurti si difende in Parlamento dagli attacchi su rincaro dei prezzi elettricità

21 luglio 2021

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha difeso il governo dalle critiche dell'opposizione dopo l'aumento del prezzo dell'elettricità. In un intervento all'Assemblea nazionale kosovara, Kurti ha detto che la capacità di produzione di energia è di soli 727 megawatt, mentre il consumo è di oltre 1,3 gigawatt. Quindi, secondo il capo del governo, il prezzo delle importazioni di energia è costato 2,5 milioni di euro e per questo motivo sarà necessario reperire risorse da qualche parte. "Con 727 megawatt di capacità e un picco di consumi di oltre 1,3 gigawatt e con importazioni di oltre 10 gigawattora al giorno e con prezzi delle azioni internazionali intorno ai 250 euro al megawattora finiamo per spendere 2,5 milioni di euro al giorno. Diteci dove trovare il soldi, questo è il problema. Il resto è che non userò parole inappropriate in Assemblea", ha affermato il premier incalzato dalle domane dei deputati dell'opposizione. Il capogruppo in Parlamento del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Abelard Tahiri, ha attaccato il governo reo di avere gestito non in maniera corretta la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica del Paese (Kek). "Avete messo per più di due anni una gestione debole alla guida della Kek", ha dichiarato. (Alt)