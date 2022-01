Kosovo: oggi riunione straordinaria del Parlamento su possibile aumento prezzo energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo ha in programma per oggi una sessione straordinaria di lavori per discutere sul possibile aumento dei prezzi dell'energia. La riunione è stata convocata dal Partito democratico del Kosovo (Pdk) in coordinamento con altri due schieramenti dell'opposizione: la Lega democratica del Kosovo (Ldk) e l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). Il premier kosovaro, Albin Kurti, ha annunciato intanto che il blocco B2 della centrale energetica Kosova B è tornato ad operare domenica mattina facendo aumentare la produzione del Paese di 250 megawatt. Secondo Kurti, si tratta di una buona notizia che aiuterà il Kosovo a risparmiare circa 50 mila euro. Nei giorni scorsi il primo ministro del Kosovo ha difeso il governo dalle critiche dell'opposizione dopo l'aumento del prezzo dell'elettricità. (segue) (Alt)