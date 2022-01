Kosovo: oggi riunione straordinaria del Parlamento su possibile aumento prezzo energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il capogruppo in Parlamento del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Abelard Tahiri, ha attaccato il governo reo di avere gestito non in maniera corretta la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica del Paese (Kek). "Avete messo per più di due anni una gestione debole alla guida della Kek", ha dichiarato. Il governo del Kosovo presenterà delle misure per fare fronte con effetto immediato alla crisi energetica del Paese dovuta all'aumento del costo dell'elettricità, ha detto nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa il premier kosovaro Kurti, sottolineando che per garantire l'indipendenza del Kosovo in termini energetici l'esecutivo ha in programma di annunciare i primi bandi di gara per la costruzione di nuove strutture di "energia pulita" e il rilancio delle unità esistenti e la diversificazione delle fonti. "A seguito della crisi energetica globale che ha causato l'aumento dei prezzi dell'energia a livelli senza precedenti e a causa di guasti alle centrali elettriche della Kek (la società che gestisce la rete elettrica del Paese), questi fattori hanno aumentato il nostro bisogno di importare energia", ha ricordato Kurti spiegando che a seguito di questa crisi è stata "avviata la revisione straordinaria delle tariffe". (segue) (Alt)