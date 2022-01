Kosovo: oggi riunione straordinaria del Parlamento su possibile aumento prezzo energia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella conferenza stampa, insieme al ministro dell'Economia Artane Rizvanolli, Kurti ha poi affermato che il governo aumenterà il sostegno a quella fascia di utenti che non sono in grado di pagare le bollette. "Chi sarà maggiormente colpito da questo aumento, avrà una rete di sicurezza che garantirà i consumi per le proprie esigenze", ha spiegato il capo di governo. "Tenendo conto della situazione straordinaria e senza precedenti dei mercati elettrici europei che ha colpito il Kosovo, il governo della Repubblica del Kosovo si è impegnato a sovvenzionare i cittadini e le imprese del Kosovo, con 75 milioni di euro, proteggendoli così dagli aumenti tariffari", ha aggiunto. "Il conto che stiamo pagando è quello dell'inattività per più di due decenni nello sviluppo sostenibile della fornitura di elettricità. Allo stesso tempo, sentiamo l'età e la mancanza di investimenti nelle nostre unità di generazione", ha affermato Kurti. (segue) (Alt)