Sociale: a Roma e in altre 11 città i tassisti in campo per consegna beni a senza tetto (3)

- "Ancora una volta l'associazione Tutti taxi per amore si mette a disposizione per sostenere le persone più fragili. Solidarietà, inclusione, sostegno e aiuto sono le parole chiave che contraddistinguono una comunità. Abbiamo voluto mettere a disposizione lo spazio dell'assessorato all'Ambiente come punto di raccolta per sostenere l'iniziativa dal profondo valore sociale e umano, per non lasciare indietro nessuno", spiega l'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi. Il 5 febbraio dalle 9:00 alle 12:00 ci sarà un ultimo punto raccolta presso l'assessorato all'mbiente e Ciclo dei rifiuti urbani del comune di di Roma sito in piazza Porta Metronia 2. La raccolta sarà consegnata alle associazioni: Sant'Egidio, Nonna Roma, Binario 95, Progetto Akkittate di Arci Roma, City Angels, che garantiscono quotidianamente il sostegno alle persone senza dimora e alle famiglie in difficoltà della Capitale. (Rer)