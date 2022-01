Libia: premier Dabaiba in Ciad, focus su sicurezza frontiere comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato oggi a N'Djamena il capo del Consiglio militare di transizione, generale Mohamed Idriss Deby. Il titolare del governo libico è giunto oggi in visita nel Paese africano accompagnato da alcuni ministri, dal capo di stato maggiore generale e dal capo dell'intelligence militare. Paese chiave per la stabilità della Libia meridionale, il Ciad è dall'aprile scorso teatro di un'offensiva ribelle guidata dal Fronte per l’alternanza e la concordia del Ciad (Fact): il gruppo, attivo nel sud della Libia, è ritenuto responsabile dell'uccisione dell'allora presidente del Ciad, Idriss Deby Itno, avvenuta in battaglia in territorio ciadiano. La visita all’estero del premier Dabaiba si tiene inoltre mentre la Camera dei rappresentanti di Tobruk, nella Libia orientale, tiene una sessione plenaria per presentare un “meccanismo per la selezione di un nuovo primo ministro e la formazione di un nuovo governo”. Secondo fonti vicine al dossier, infine, fra gli obiettivi della visita di Dabaiba a N'Djamena ci sarebbe quello di rallentare il ritiro dei mercenari stranieri attivi in Libia. (segue) (Res)