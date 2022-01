Libia: premier Dabaiba in Ciad, focus su sicurezza frontiere comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dabaiba parlato della “cooperazione in materia di sicurezza attraverso pattuglie congiunte nel deserto, tenendo corsi e sviluppando capacità”. A questo proposito, il premier libico ha invitato la comunità internazionale “ad assolvere i propri doveri a sostegno degli sforzi compiuti dai due Paesi per il controllo delle frontiere, divenute luogo di aggregazione di gruppi estremisti, mafie e contrabbandieri”. Il premier libico ha spiegato che la gestione di queste crisi non dovrebbe limitarsi alla sola soluzione di sicurezza. Dabaiba ha chiesto di lavorare per istituire comitati congiunti comprendenti esperti dei due Paesi in tutti i campi - a partire dai settori economici e commerciali - per determinare "obiettivi comuni, discutere i modi per aumentare il volume degli scambi commerciali, facilitare la circolazione delle merci e la possibilità che il Ciad tragga vantaggio dai porti della Libia, dalla costruzione di strade e di società di trasporto a partecipazione comune”. (Res)