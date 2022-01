Estonia-Spagna: colloquio premier Kallas-Sanchez, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra dell’Estonia, Kaja Kallas, ha avuto un colloquio con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez, con il quale ha discusso della situazione al confine fra Russia e Ucraina. In un tweet, Kallas ha ringraziato l’omologo spagnolo e ha sottolineato come la Russia “capisca la forza”, che le nazioni europee e occidentali possono dimostrare “solo se siamo uniti come alleati e ci atteniamo fermamente ai nostri principi e valori”, ha scritto la premier estone. L’Ucraina non è sola e dobbiamo sostenerla in tutti i modi”, ha aggiunto Kallas. (Sts)