Quirinale: Salvini, bene l'apertura di Letta

21 luglio 2021

- "Bene l’apertura al confronto di Letta, dal centrodestra nessun tatticismo. Scegliamo in fretta, il meglio per l’Italia". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando quanto affermato dal segretario de Partito democratico sulla rosa di candidati presentata appunto dal centrodestra per il Quirinale. "Nomi sicuramente di qualità, li valuteremo senza spirito pregiudiziale", le parole dell'ex premier. (Rin)