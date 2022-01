Milano: Granelli, nei tunnel vicino a stazione centrale continueremo ad agire per garantire dignità e incolumità dei senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invitare chi occupa gli spazi di passaggio con materassi, tende, coperte e rifiuti sparsi a usare i centri messi a disposizione dall'amministrazione con il piano freddo e consentire l'uso dei marciapiedi da parte dei cittadini. In questa direzione vanno gli interventi dei servizi sociali e della polizia locale di Milano che, nelle scorse settimane, si sono avvicendati nei tunnel sotto i binari della stazione centrale. Dopo gli interventi di dicembre, non è mancata la costante presenza dell'amministrazione comunale nei tre tunnel Sammartini, Mortirolo e Lumiere. Con passaggi continui, come quello di questa mattina della polizia locale (durante il quale i marciapiedi sono stati ripuliti da spazzatura e vetri rotti), si ricorda alle persone senza fissa dimora accampate al freddo, tra la sporcizia e le auto parcheggiate o in corsa sulla carreggiata, che la permanenza non è consentita e che potrebbero essere allontanate nel rispetto della loro dignità e incolumità e per consentire l'utilizzo delle aree da parte di tutti i cittadini. "Purtroppo molti senza dimora persistono a rimanere nei tunnel – dichiara in una nota Marco Granelli assessore alla sicurezza - e in alcuni casi il rischio non è solo il freddo ma anche i diverbi, i furti, le risse, l'abuso di alcol e droga. Stamattina gli agenti di polizia locale hanno dovuto sedare una lite tra due persone e uno dei due contendenti ha dovuto ricorrere alle cure dell'ambulanza. Deve essere chiaro a tutti che continueremo a intervenire, con la giusta determinazione, perché le persone abbiano un'accoglienza dignitosa e sicura, e nello stesso tempo i marciapiedi vengano liberati e i cittadini che abitano il quartiere possano poter andare a casa, a scuola, nei negozi e al lavoro. Nessuno però può pensare che la soluzione sia continuare a vivere al freddo, in condizioni igieniche critiche, nell'insicurezza e per questo noi vogliamo agire". Durante i passaggi dei servizi sociali comunali, gli operatori propongono soluzioni e percorsi alternativi, invitando a servirsi dei posti letto messi a disposizione dal Comune e dagli enti del terzo settore in città con il piano freddo, in particolare nel mezzanino della stazione centrale - vicinissimo ai tunnel. Tutte soluzioni dignitose, al coperto e pulite. Le unità mobili del volontariato milanese hanno fornito, in queste settimane, psiega il Comune, costante assistenza, dando informazioni sui servizi e invitando i senza dimora a rivolgersi al centro Sammartini, in via Sammartini 120, punto d'accesso unico per tutte le strutture della città. (Com)