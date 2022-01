Quirinale: Damiani (FI), centrodestra ritiene di avere diritto di fare una scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho votato scheda bianca anche oggi, in attesa di avere un'indicazione dal centrodestra su una rosa di nomi da sottoporre alle altre forze politiche: questo per rimarcare come noi del centrodestra riteniamo di dover fare noi una scelta, avendo la maggioranza relativa". Lo ha detto Dario Damiani, senatore di Forza Italia e segretario della commissione Bilancio di Palazzo Madama, in occasione della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. (Rin)