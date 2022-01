Quirinale: Rutelli, Draghi il più autorevole e rispettato nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo momento richiede la più grande saggezza da parte dei grandi elettori, perché è un tornante decisivo della vita della Repubblica. Da osservatore, perché da anni non ho ruoli politici, mi auguro che si trovi l'accordo rapidamente, ma soprattutto su un nome di alta qualità e della maggiore autorevolezza riconosciuta a livello internazionale. Guardo alle minacce per la sicurezza mondiale, ai rischi di conflitti, alle speculazioni finanziarie che possono colpire duramente il nostro Paese negli anni a venire. In questo quadro, penso che la figura oggi più autorevole e rispettata dell'Italia nel mondo sia Mario Draghi". Lo ha detto Francesco Rutelli, intervistato dal Tg2 sull'elezione del prossimo capo dello Stato. "Se diventasse presidente della Repubblica - ha aggiunto Rutelli - Draghi dovrà saper ascoltare le diversità della politica ed essere rappresentante di tutti. Fino alla fine della legislatura dobbiamo avere un governo di grande convergenza, capace di far uscire il Paese dalla pandemia e governare il dopo pandemia, sapendo investire le ingenti risorse disponibili, bene e nei tempi fissati. Dopo di che, a fine legislatura, come sempre, si esprimerà il popolo che sceglierà chi debba governare". (Rin)