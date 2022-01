Algeria-Tunisia: ministro Salute algerino, “forniremo a Tunisi un milione di vaccini contro Covid-19”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria fornirà alla Tunisia un milione di vaccini contro il Covid-19 e 300 mila litri di ossigeno. Lo ha dichiarato il ministro della Salute algerino Abderrahmane Benbouzid in occasione di un’intervista all’emittente “Echourouk”. “L’Algeria ha scorte di vaccini sufficienti per i prossimi due anni”, ha proseguito il ministro, secondo il quale il Paese ha ora più di 10 milioni di dosi di vaccino. Il ministro ha rivelato che il presidente del Consiglio aveva chiesto di acquistare 15 milioni di dosi lo scorso settembre, ma l’ordine era stato poi annullato in seguito all’inizio della produzione delle dosi in Algeria. “Produciamo ossigeno e ne abbiamo una grande scorta, lo daremo alla Tunisia. Questa è vera solidarietà”, ha proseguito il ministro, spiegando che Algeri ha 2 milioni di litri di ossigeno e anche se la scorta dovesse esaurirsi il Paese è in grado di produrlo.(Ala)