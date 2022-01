Quirinale: Giani (Pd), oggi confronti che spero porteranno a presidente che non sia espressione di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La votazione di oggi sarà probabilmente interlocutoria, come quella di ieri. Penso che rispetto a ieri, oggi si siano però avviati confronti, incontri tra i partiti che possono portare all'elezione di un presidente che auspico non sia espressione di parte, come richiede la figura del presidente della Repubblica". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in occasione della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. (Rin)