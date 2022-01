Covid: Piloni (Pd), problemi a sistema informatico rallentano tamponi e green pass, da Regione Lombardia ci si aspetta di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per diverse ore, da ieri pomeriggio a mezzogiorno di oggi, il portale regionale per i referti dei tamponi è stato bloccato, rendendo difficile il lavoro degli operatori e ritardando sia lo svolgimento dei test, sia la consegna dei green pass. Il software è stato cambiato senza alcun preavviso, creando ulteriori difficoltà". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, sottolineando che "è l'ennesimo incidente che riguarda il sistema informatico della Regione, che costa ai lombardi molti soldi ogni anno. Dalla 'eccellente' Regione Lombardia - conclude Piloni - ci si aspetterebbe molto di più, ma i problemi continuano a presentarsi".(Com)