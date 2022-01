Ungheria-Croazia: ministro Esteri Szijjarto, scambi commerciali più che raddoppiati dal 2010 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Croazia si è unita all’Unione europea appena in tempo, prima che crescesse un sentimento anti-allargamento in alcuni Stati membri”, ha detto Szijjarto. Il capo della diplomazia ungherese ha inoltre lodato lo sviluppo delle reti energetiche dei due Paesi, aggiungendo che l’accesso al terminale di Gnl croato ha consentito all’Ungheria di firmare un contratto di fornitura di lungo termine con “un altro attore che non fosse la Russia” per la prima volta. Grlic-Radman ha dichiarato che Budapest è “un amico importante” per Zagabria. “Se non fosse stato per l’Ungheria, probabilmente non ci saremmo uniti all’Ue”, ha detto. (Vap)