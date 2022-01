Difesa: Distretto militare meridionale russo, al via esercitazioni su prontezza al combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità del Distretto militare meridionale russo hanno iniziato le operazioni di controllo della prontezza al combattimento nell'ambito della settimana pianificata di preparazione all'azione del periodo di addestramento invernale. Lo comunica il Distretto militare meridionale russo, aggiungendo che le manovre sono coordinate dal comandante delle truppe distrettuali, Aleksandr Dvornikov. Nelle esercitazioni sono coinvolti oltre 6.000 militari, mentre più di 60 aviogetti in dotazione anche alla flotta del Mar Nero condurranno attacchi missilistici in Crimea e nelle regioni di Kuban e Rostov. Le truppe dovranno elaborare una vasta gamma di misure per organizzare un supporto completo e svolgere missioni come parte di gruppi tattici durante esercitazioni con fuoco vivo. Ci sarà un coordinamento tra le forze dell'esercito e dell'aeronautica, nonché dei gruppi navali della flotta del Mar Nero e della flottiglia del Mar Caspio. (Rum)