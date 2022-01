Rifiuti: conferenza servizi su biodigestore a Civitavecchia, il sindaco "ribadito parere negativo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina si è svolta la conferenza dei servizi sul progetto di biodigestore di Ambyenta Lazio, da realizzare a Civitavecchia in località Monna Felicita, e che dovrebbe trattare centoventimila tonnellate di rifiuti organici all'anno. Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha ribadito il parere negativo dell'ente comunale: "Avevamo già espresso il nostro parere negativo per una serie di ragioni urbanistiche e ambientali in una precedente Conferenza dei Servizi sul megadigestore che la Regione Lazio vorrebbe catapultare nel nostro territorio - spiega in una nota Tedesco - ma la Regione è tornata alla carica. Stamattina però è andata in onda una conferenza dei servizi surreale: era quella definitiva, ma la responsabile non si è nemmeno presentata, facendo sapere che il parere della Regione è in fieri, ma che comunque sarà positivo, nonostante i pareri fortemente negativi della Asl, della Sovrintendenza e dell'amministrazione comunale che rappresento, nonché dei Comuni limitrofi". (segue) (Rer)