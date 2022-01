Rifiuti: conferenza servizi su biodigestore a Civitavecchia, il sindaco "ribadito parere negativo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, oltre al sindaco di Civitavecchia, la Soprintendenza archeologica e la Asl Roma 4, che hanno presentato i rispettivi pareri. Assente invece il responsabile unico della Regione Lazio che non ha presentato il proprio parere riservandolo ad un momento successivo, ma anticipando il proprio assenso al progetto. La Regione ha fatto sapere che comunicherà il suo parere nei prossimi giorni, spiegano dal Comune di Civitavecchia. "Ho aderito alla richiesta di sospendere la conferenza. - prosegue il sindaco Tedesco -. La riprenderemo il 28 gennaio, quando sarà pronto, si spera, il parere della Regione Lazio. Mi auguro che i rappresentanti del territorio presso la Regione si adoperino per dare supporto al Comune di Civitavecchia. Non vorremmo che le perplessità anticipate qualche giorno fa si concretizzino davvero nella previsione di un parere favorevole che sarebbe pregiudizievole per tutto il territorio". "È veramente inconcepibile la volontà di portare in una città così esposta da un punto di vista ambientale ben centoventimila tonnellate annue di rifiuti organici", ha concluso l'assessore all'Ambiente di Civitavecchia, Manuel Magliani. (Rer)