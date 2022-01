Taiwan: Covid, ricevute oggi 1,5 milioni di dosi del vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha ricevuto oggi oltre 1,5 milioni di dosi del vaccino Moderna contro il Covid-19, arrivate sull'Isola con un volo di linea dalla Corea del Sud. Lo riferisce il Centro di comando epidemico di Taipei, precisando che la fornitura rientra in un contratto di approvvigionamento firmato con la casa farmaceutica statunitense nel luglio 2021. Stando alle intese, Moderna fornirà a Taiwan 35 milioni di dosi nel periodo 2022-2023, di cui 20 milioni entro quest'anno. L'autorità sanitaria ha inoltre comunicato la riapertura delle prenotazioni per una terza dose di vaccino, che potranno essere effettuate sul sito web del governo da domani a giovedì, 26-27 gennaio. Al fine di evitare un intenso traffico online, la piattaforma autorizzerà le prenotazioni in base alla fascia d'età. (segue) (Cip)