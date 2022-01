Taiwan: Covid, ricevute oggi 1,5 milioni di dosi del vaccino Moderna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalle 10 (ora locale) di domani, potranno procedere alla richiesta le persone di età pari o superiore ai 65 anni; si proseguirà poi con la fascia d'età compresa tra 50 e 54 anni a partire da mezzogiorno per poi autorizzare dalle 14:00 la prenotazione di tutti gli altri idonei a ricevere una dose booster. Unica condizione per presentare richiesta di richiamo è aver completato la vaccinazione con un regime a due dosi e avere età pari o superiore ai 18 anni. Le inoculazioni per quanti avranno ottenuto un appuntamento in queste due giornate avverranno dal 7 al 13 febbraio prossimo. Quanti non abbiano finora completato il ciclo vaccinale con un regime a due dosi potranno contattare ospedali, cliniche e centri sanitari pubblici governativi per fissare un appuntamento, precisa il Cecc. Ad oggi, l'81,26 per cento dei 23,27 milioni di abitanti ha ricevuto la prima vaccinazione contro la Covid-19, mentre si rilevano due somministrazioni nel 73,80 per cento della popolazione. Le dosi di richiamo sono state finora inoculate nel 17,97 per cento degli abitanti. (Cip)