Gambia: attacco armato, morti due militari senegalesi della forza Cedeao

- Due militari senegalesi sono morti in Gambia, dove erano di pattuglia nel quadro di una missione della Comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao). Lo ha dichiarato l'esercito senegalese, precisando che la pattuglia dei due militari era parte della forza Ecomig ed è stata attaccata lunedì 24 gennaio da uomini armati ritenuti combattenti del movimento ribelle di Casamance (il Movimento delle forze democratiche di Casamance, Mfdc). Secondo fonti di "Rfi", un attacco di questa portata contro la forza Ecomig non ha precedenti, mentre in passato i ribelli hanno accusato l'esercito senegalese schierato nella missione Cedeao di aver compiuto incursioni dal territorio gambiano. L'esercito senegalese ha precisato che i rinforzi Ecomig sono stati schierati nella località di Bwiam, nel sud del Gambia, mentre altre operazioni sono in corso da ormai un anno nel sud del Casamance, al confine con la Guinea-Bissau, contro le basi dell'Mfdc. I negoziati con il governo di Dakar, avviati nel 2012, non hanno da allora portato ad un accordo di pace definitivo. La forza Ecomig è stata schierata in Gambia nel 2017 dopo che l'ex presidente Yahya Jammeh si è rifiutato di dimettersi, ed è composta principalmente da soldati senegalesi. Il suo mandato è stato più volte prorogato, su richiesta delle autorità di Banjul. (Res)