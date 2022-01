India: Fmi prevede crescita del nove per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per l’India una crescita economica del nove per cento negli anni fiscali 2021-22 e 2022-23 e del 7,1 per cento per il 2023-24. Gli esercizi fiscali indiani vanno dal primo aprile di un anno al 31 marzo del successivo. Le previsioni, contenute nell’aggiornamento, pubblicato oggi, al “World economic outlook” di ottobre, sono state corrette a causa dell’impatto della nuova variante del coronavirus, la Omicron: le stime precedenti, infatti, erano del 9,5 per cento per l’anno fiscale 2021-22 e dell’8,5 per cento per l’esercizio seguente. Secondo l’organizzazione di Washington le prospettive del Paese per il 2023 sono improntate a un miglioramento del credito e, di conseguenza, degli investimenti e dei consumi. Considerando gli anni solari, il Fondo stima tassi di crescita dell’8,7 per cento nel 2022 e del 6,6 per cento nel 2023. (Inn)