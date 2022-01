Turismo: Garavaglia, 850 mln una goccia nel mare, vero sostegno è ritornare a fatturare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Garavaglia ha proseguito: "La legge di bilancio che abbiamo approvato è neutra. Non ci sono ostacoli alla ripresa ma bisognerà capire come finisce la partita della riforma del fisco. Io credo che la direzione deve essere quella di premiare chi produce. C'è stato un grande rimbalzo economico dopo la pandemia. Un dato positivo che deve essere consolidato per diventare la base per una crescita strutturale. Per far questo è fondamentale far partire il Pnrr e siamo a buon punto anche se dobbiamo superare altri problemi come l'abnorme incremento del costo energetico che è un macigno per la ripresa". Sul perdurare della crisi si è soffermato anche Emiliano Fenu (capogruppo del M5s in Commissione Finanze al Senato): "Si sta consumando un dramma sociale perché milioni di contribuenti ricevono cartelle e atti di intimazione e tanti di loro, soprattutto le imprese, sono decaduti dalle rateazioni precedenti e non sanno come far fronte agli impegni. Oltre il 60 per cento dei contribuenti non sono riusciti a pagare la rottamazione entro il 14 dicembre scorso e i loro debiti con il fisco si vanno ad aggiungere a quelli precedenti".