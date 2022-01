Turismo: Garavaglia, 850 mln una goccia nel mare, vero sostegno è ritornare a fatturare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fenu ha aggiunto: "L’effetto sarà che molte imprese che lavorano con il pubblico rischiano di vedersi bloccare i pagamenti dalle Pa e saranno costrette a portare i libri in tribunale. Abbiamo chiesto l’estensione a tutto il 2022 della possibilità di pagare le rate pregresse consentendo di rateizzare senza alcun tipo di condizioni. Il governo prenda atto della situazione e accolga le nostre istanze”. Sulla necessità di sostenere le imprese combattendo il fenomeno dell’evasione fiscale è intervenuto Alberto Gusmeroli (vicepresidente della Commissione Finanze a Montecitorio): “Dobbiamo puntare non solo sulla riduzione delle tasse, ma anche ad una semplificazione fiscale per alleggerire il sistema fiscale più complesso al mondo. Dobbiamo puntare a un riequilibrio del rapporto tra fisco e contribuente e in questa chiave la costituzionalizzazione dello Statuto del contribuente sarebbe un primo passo importante in avanti. C’è la necessità di stoppare le sanzioni per chi non è riuscito a pagare finora e, contemporaneamente, di preparare il terreno per la ripartenza. Abbiamo fatto diverse proposte come la mini flat tax, rateizzazione di acconti e riduzione della ritenuta d'acconto sul lavoro autonomo, stralcio della riforma del catasto. Adesso aspettiamo che il governo batta un colpo su questi punti”. (segue) (Ren)