Turismo: Garavaglia, 850 mln una goccia nel mare, vero sostegno è ritornare a fatturare (4)

- La riforma fiscale è stata al centro dell’intervento di Elbano de Nuccio, numero uno dei commercialisti di Bari: “Quando si parla di riforma fiscale, e quindi di tasse, stiamo discutendo di un aspetto soprattutto di carattere sociale. Nel periodo pre e post pandemico i contribuenti hanno accumulato debiti rispetto alle obbligazioni tributarie. Per superare questa difficoltà è necessario procedere quanto prima ad una rottamazione straordinaria, così da dare la possibilità alle imprese di pagare ciò che possono e interrompere, allo stesso tempo, la continua richiesta di pagamento di debiti scaduti, che condurrebbe al default del sistema impresa con seri rischi anche per la tenuta dello Stato. Non riesco a comprendere come mai non ci sia stato un coinvolgimento diretto dei commercialisti, che meglio di altri hanno la capacità di conoscere lo stato di salute del sistema economico nazionale, perché lo vivono quotidianamente. Ritengo - ha concluso de Nuccio - che non si possa creare una norma senza chiamare in causa coloro che quella norma poi l’applicheranno”. (segue) (Ren)