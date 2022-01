Turismo: Garavaglia, 850 mln una goccia nel mare, vero sostegno è ritornare a fatturare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo determinante del legislatore è stato messo in evidenza da Marcella Caradonna (presidente dell’Odcec di Milano): “Tutti i problemi di cui si sta discutendo oggi sono vicende annose che non hanno mai trovato soluzione, questo per un approccio del legislatore che ha sempre avuto una direzione di breve periodo, senza curarsi della relazione con il cittadino e il contribuente, che è fondamentale. Ritengo che per superare tali difficoltà sia necessario cambiare approccio. Il legislatore dovrà prendere le sue future decisioni in maniera tempestiva, perché i contribuenti non possono vivere nell’incertezza e nell’angoscia, seguendo il principio della semplificazione, adottando, quindi, norme che non complichino la vita a chi deve beneficiarne, e soprattutto - ha proseguito Caradonna - dovrà approvare riforme che siano coordinate tra loro, non possiamo più assistere a leggi che confliggono tra loro e impediscono lo sviluppo che vorrebbero creare”. (Ren)