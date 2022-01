Bosnia: presidente croato Milanovic, la Repubblica Srpska avrebbe dovuto essere distrutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srpska avrebbe dovuto essere distrutta militarmente. Lo ha dichiarato il presidente croato, Zoran Milanovic, secondo quanto riferisce il quotidiano "Jutarnji list". "La Repubblica Srpska è stata creata a Dayton" per cui oggi "è un corpo separato rispetto alla Bosnia Erzegovina", ha aggiunto Milanovic secondo cui l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik sparge odio etnico ma "ci sono molti peggio di lui". Il presidente croato ha indicato nel leader del Partito d'azione democratica (Sda), Bakir Izetbegović, uno dei possibili interlocutori osservando che lo stallo sulla riforma elettorale non aiuta a risolvere la crisi politica in Bosnia Erzegovina. "Il tempo stringe. Le elezioni rischiano di svolgersi secondo regole del tutto insostenibili e i croati verranno derubati", ha dichiarato Milanovic.(Seb)