Ue: Covid, commissari Kyriakides e Reynders, tempo che Paesi tolgano restrizioni aggiuntive

- E' tempo di considerare l'interruzione delle misure di viaggio aggiuntive che alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno introdotto nelle ultime settiman e. Lo hanno dichiarato la commissaria per la Salute, Stella Kyriakides, e il commissario per la Giustizia, Didier Reynders, in occasione dell'accordo raggiunto oggi dai ministri dell'Ue sull'aggiornamento delle norme per facilitare la circolazione sicura e libera nell'Ue durante la pandemia di Covid-19. "Dall'inizio della pandemia, abbiamo proposto soluzioni per salvaguardare e facilitare la circolazione sicura e libera nel contesto delle misure sanitarie rese necessarie dalla pandemia. Uno stretto coordinamento a livello dell'Ue è stato essenziale, non solo per il funzionamento del mercato unico, ma in particolare per fornire chiarezza e sicurezza alle persone che viaggiano all'interno dell'Ue", hanno dichiarato i commissari. "La chiarezza e la prevedibilità per i nostri cittadini sono fondamentali per il successo di viaggi sicuri, grazie al nostro certificato Covid-19 digitale dell'Ue consolidato e di grande successo. Più di 1,2 miliardi di certificati emessi testimoniano il successo di questo strumento, che è stato implementato in tutta l'Ue e su scala globale. È una vera storia di successo europea che è diventata globale", hanno aggiunto Kyriakides e Reynders. (segue) (Beb)